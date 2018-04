Streit auf dem Standstreifen: Lkw-Fahrer auf A43 gestoßen

24.04.2018 Bochum. Bei einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Seitenstreifen der Autobahn 43 bei Bochum hat ein Mann einen Lastwagenfahrer in den fließenden Verkehr gestoßen. Das Opfer sei nur durch Glück unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte sich am Montag über ein Bremsmanöver des 34-jährigen Autofahrers geärgert und den Wagen auf den Seitenstreifen gewunken. Der Streit eskalierte, bis der 34-Jährige den Lastwagenfahrer schließlich auf den rechten Fahrstreifen stieß. Ein Autofahrer konnte gerade noch bremsen. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, fuhr der 34-Jährige davon. Über das Autokennzeichen konnten die Beamten ihn ausfindig machen. Gegen ihn wird nun ermittelt.