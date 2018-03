Streit auf Bonner Schulhof: Schütze stellt sich der Polizei

25.03.2018 Bonn. Zwei Männer geraten am Sonntagmorgen in Bonn so heftig aneinander, dass einer eine Waffe zieht und dem anderen ins Bein schießt. Der mutmaßliche Täter stellt sich später.

Ein 30-Jähriger hat sich nach Schüssen auf einen Bekannten auf einem Bonner Schulhof am Sonntag der Polizei gestellt. Er sei am Nachmittag in Begleitung eines Rechtsbeistands bei den Ermittlern der Mordkommission erschienen, wie mitgeteilt wurde. Die Beamten nahmen ihn unter dem Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig fest. Das 31 Jahre alte Opfer hatte eine Beinverletzung erlitten, war aber nicht in Lebensgefahr.

Warum die Männer in den frühen Morgenstunden auf dem Hof einer Grundschule in Bonn in Streit geraten waren, blieb zunächst noch Sache der Ermittlungen. Plötzlich habe der Beschuldigte eine Schusswaffe gezogen und den Kontrahenten niedergeschossen. Der Verletzte konnte noch aus eigener Kraft per Handy Hilfe holen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (dpa)