Hundebesitzer im Krankenhaus

Bei einem Streit über die Anleinpflicht sind zwei Hundebesitzer in Duisburg verletzt worden. (Symbolfoto)

02.05.2018 Duisburg. Ein Streit über die Anleinpflicht ist am 1. Mai in Duisburg eskaliert. Einer der beiden Hundesbesitzer zückte während der Auseinandersetzung ein Messer.

Bei einem handfesten Streit über die Anleinpflicht sind am Dienstag zwei Hundebesitzer in Duisburg verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 62-Jähriger beim Spaziergehen mit seinem angeleinten Tier einen 39-Jährigen ermahnt, seinen Hund ebenfalls anzuleinen. Als der Mann widersprach, habe der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht, an dem sich beide verletzten, und ihn auch noch mit Tränengas attackiert.

Ein Rettungswagen habe den 39-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige sei selbst zur Behandlung in eine Klinik gegangen. Die Beamten stellten das Messer und die Tränengas-Flasche sicher. Den 62-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)