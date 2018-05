Streit über Anleinpflicht eskaliert: Hundebesitzer verletzt

02.05.2018 Duisburg. Bei einem handfesten Streit über die Anleinpflicht sind am Dienstag zwei Hundebesitzer in Duisburg verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 62-Jähriger beim Spaziergang mit seinem angeleinten Tier einen 39 Jahre alten Mann ermahnt, seinen Hund ebenfalls anzuleinen. Als der 39-Jährige widersprach und der Streit eskalierte, habe der ältere Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht, an dem sich beide verletzten.

Laut Polizeibericht attackierte der 62-Jährige den 39-Jährigen daraufhin noch mit Tränengas. Ein Rettungswagen habe den 39-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige sei selbst zur Behandlung in eine Klinik gegangen. Die Beamten stellten das Messer und die Tränengas-Flasche sicher. Den 62-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)