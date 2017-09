Strafantrag wird zum Eigentor

11.09.2017 Düsseldorf. Wer selbst mit Haftbefehl gesucht wird, sollte nicht allzu laut nach der Polizei rufen. Dies dürfte ein 28-jähriger Mann in Düsseldorf inzwischen auch begriffen haben. Er hatte dort bei der Bundespolizei am Wochenende Strafantrag erstattet, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Drei Unbekannte hätten ihm in der Altstadt sein Handy geraubt.

Dabei muss er wohl kurzzeitig vergessen haben, dass er selbst als Gewalttäter gesucht wurde. Der Computer hatte es nicht vergessen, wie sich bei der Überprüfung seiner Personalien herausstellte: Die Justiz in Bayern hatte ihn zu 40 Tagen Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und zur Fahndung ausgeschrieben. Der Strafantritt erfolgte umgehend. (dpa)