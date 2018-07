Sheridan in Colorado

Sheridan. Eine 28-Jährige ist mit ihrem Auto komplett in eine Straße gestürzt, als diese nach heftigen Regenfällen plötzlich aufbrach. Die Frau hatte einen wahren, unbekannten, Schutzengel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2018

Eine 28-Jährige ist auf einer Straße in Sheridan im US-Bundesstaat Colorado mit ihrem Auto in ein drei Meter tiefes Loch gestürzt. Bei heftigen Regenfällen brach plötzlich die Fahrbahn vor ihr auf. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, um den Sturz zu verhindern.

Wie der Fernsehsender Denver 7 berichtet, ist einem blitzschnellen Helfer zu verdanken, dass der Frau nichts Schlimmeres passiert ist. Der Mann, dessen Identität der Polizei zufolge noch unbekannt ist, rettete die Frau aus dem Wagen. "Ich fühle mich sehr überwältigt und bin immer noch geschockt, aber vor allem fühle ich mich gesegnet und bin dankbar, dass ich einen Schutzengel hatte, der mir half, aus dem Auto zu steigen", wird die 28-Jährige bei Denver 7 zitiert.

Der Polizei zufolge konnte die Frau mithilfe des Mannes das Auto verlassen, bevor es weiter absickerte. Der Grund für das Loch war möglicherweise eine unterirdische Leitung, die dem Druck der Wassermassen nicht standhielt.

Sink hole eastbound Oxford Ave. east of Natches Ct. Oxford closed eastbound at Natches Ct. Alternate routes advised. There is a car in there! Driver is okay. pic.twitter.com/5X4WIdm3Ge