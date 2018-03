Straßenbahnunfall in Köln: Fahrer soll vernommen werden

16.03.2018 Köln. Nach dem Straßenbahn-Auffahrunfall in Köln mit mehr als 40 Verletzten soll der Fahrer "zeitnah" vernommen werden. Das sagte am Freitag eine Polizeisprecherin. Der Fahrer sei wohl alkoholisiert gewesen, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt. Eine Straßenbahn war am Donnerstabend in der Kölner Innenstadt auf eine zweite, an einer Haltestelle stehende Bahn aufgefahren. Dabei wurden nach Polizei-Angaben vom Freitag 43 Menschen verletzt, einer davon schwer.