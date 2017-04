21.04.2017 Gelsenkirchen. Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto in Gelsenkirchen sind drei Menschen verletzt worden. Alle drei waren in der Nacht zum Freitag in dem Unfallwagen unterwegs, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei der Verletzten konnte die Feuerwehr aus dem Auto nur befreien, indem sie das Wagendach entfernte. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.