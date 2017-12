Sat.1-Spot für The Voice Kids

Bonn. In einem TV-Spot für "The Voice Kids" lässt Sat.1 die Tür vor Sternsingern zufallen und verweist auf schönere Kinderstimmen im Februar. Diese Idee findet im Netz nicht nur Befürworter, weshalb die Sendergruppe ProSiebenSat1 mittlerweile einlenkte.

Von Anja Wollschlaeger, 28.12.2017

Die Tür geht auf und drei Kinder in bunten Umhängen singen, naja sie quäken los. In einem Trailer zu der TV-Show "The Voice Kids" kündigt Sat.1 vollmundig an: „Die schönsten Kinderstimmen gibt es leider erst im Februar“ und lässt im Bild die Haustüre noch vor den singenden Mädchen ins Schloss fallen. „Schöner als die Sternsinger“ sollen, laut Sat.1, die Kinder in der Sendung „The Voice Kids“ singen. Durchaus eine kreative Idee.

Doch der Spot des Privatsenders kommt nicht überall gut an. Kaum ist der Spot in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, hagelt es auch schon Kritik. Der Bund der deutschen katholischen Jugend (BdkJ) nimmt die Sache noch sportlich und schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Liebe Sternsingerinnen, lieber Sternsinger: Wir wissen, dass ihr das viel besser macht! Und gleichzeitig auch noch Gleichaltrige in aller Welt unterstützt und den Segen zu den Menschen bringt.“

Sat.1 zeigte den Film als Titel auf der Facebookpräsenz der Talentshow, wo dieser mittlerweile nicht mehr zu finden ist. Tatsächlich sammelt die Aktion Sternsinger Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr macht sie auf Kinderarbeit in Indien aufmerksam. Die Kinder, die im Film bei Sat.1 klingeln, sehen jedenfalls keinen Spenden-Euro bevor die Tür ins Schloss plumpst.

Auf der Social Wall des Kindermissionswerkes zeigt der Veranstalter aktuelle Kommentare zum Dreikönigssingen. Dort wird die Empörung laut. VaticanNews stellt auf Twitter klar: „Nein, das ist keine TV-Talent-Show! Es sind die Sternsinger.“ Und der Nutzer „Moralgewitter“ wettert gleich: „Eigentlich eine Frechheit, wie hier die gute Arbeit kirchlicher Institutionen für PR-Zwecke missbraucht wird.“

Auch Kolpingsfamilie Grefrath zeigt auf Facebook ihr Unverständis: „Ein echter Fail von Sat.1. Sehr schade, dass hier kommerzielle Werbung auf Kosten ehrenamtlich tätiger Kinder und Jugendlicher gemacht wird. Umso wichtiger, dass wir gemeinsam die wunderbare Tradition des Sternsingens (und der Kinderchöre) lebendig halten.“

Am Nachmittag lenkte die Sendergruppe ProSiebenSat1 ein und reagierte auf die Kritik. Laut Katholisch.de erklärte die Sendergruppe, dass es nicht deren Absicht gewesen sei, Sternsinger in Deutschland zu kritisieren. Man versprach daraufhin, den Trailer fortan nicht mehr zu senden.

Doch vielleicht schadet der Spot der gemeinnützigen Kinderaktion doch gar nicht so sehr. Eine Facebook-Nutzerin ruft zur Gelassenheit auf: „Diese Werbung funktioniert nur, wenn man weiß, was Sternsinger sind. Sat.1 geht also davon aus, dass alle die Aktion Sternsinger kennen. Das ist doch super! Die, die es nicht kennen, erhalten hierüber einen Input. Billige Werbung? Nö! Kostenlose Werbung für eine tolle Kinderaktion!“ Am Ende könnte der vermeintliche Affront also geschenkte Werbung für die katholischen Sternsinger sein.