Emotionaler Beitrag

Melbourne. Mit rührenden Worten hat sich der 40-jährige Ian Davis von Familie, Freunden und Followern verabschiedet – und auf eine unheilbare Nervenkrankheit aufmerksam gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2018

„Heute nehme ich Abschied“, leitet der Australier Ian Davis am 31. Oktober seine letzten Worte an Familie, Freunde auf Follower auf Facebook ein. „Ich werde diesen gebrochenen Körper mit einem erfüllten Herzen verlassen.“ Dazu postet der 40-Jährige ein Bild von sich, im Krankenhausbett liegend, und seinem Sohn. „Dies ist unser letzter gemeinsamer Moment. Bitte sagt meinem Jungen, dass ich ihn liebe und so stolz bin, sein Vater zu sein.“

Davis litt unter einer seltenen, unheilbaren degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems, vergleichbar mit der Krankheit, unter der auch der weltberühmte Physiker Stephen Hawking litt. Ian Davis, selbst Arzt, gründete mit „FightMND“ noch eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, ein Heilmittel gegen die Motoneuron-Krankheit zu finden.