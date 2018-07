Automatisierter Brief

Bonn. Nachdem seine Ehefrau gestorben war, bekam der Witwer ein Schreiben vom Online-Bezahldienstleister PayPal. Der Inhalt des automatisierten Briefes war verstörend.

Von Dierk Himstedt, 12.07.2018

Der originale Text eines automatisierten Schreibens des Online-Bezahldienstleister PayPal an die verstorbene Kundin Lindsay Durdle lautete: "Sie haben gegen Bedingung 15.4 (c) unserer Vereinbarungen verstoßen, da wir eine Mitteilung erhalten haben, dass Sie verstorben sind. Dieser Verstoß kann nicht behoben werden." Der britische Sender BBC hat dies veröffentlicht, nachdem er den Text von dem Ehemann der verstorbenen Frau, Howard Durdle, zugesandt bekommen hatte.

PayPal have been in touch, have apologised sincerely and have promised to change whatever they need to internally to ensure this can’t happen again. I just hope more orgs can apply empathy and common sense to avoid hurting the recently bereaved. https://t.co/YyUsCVGNX8 — (@hdurdle) 10. Juli 2018

Laut dem Bericht der BBC wollte Durdle mit der Veröffentlichung darauf hinweisen, wie verletzend und beunruhigend automatisierte Schreiben von Unternehmen sein können. Das Schreiben, so Durdle, war an seine Ende Mai verstorbene Ehefrau adressiert worden, nachdem er entsprechende Unterlagen (Todesschein, Testament und Ausweis) an PayPal gesandt hatte.

Hi @BBCRoryCJ - the only organisation that has been this awful about my wife’s death and estate is @PayPalUK. I’d like to see that this doesn’t happen to other widow(er)s. https://t.co/CeArfIkyAs — (@hdurdle) 10. Juli 2018

Der Online-Bezahldienstleister hat sich laut BBC mittlerweile bei dem Ehemann entschuldigt. Auf eine noch offene Zahlung der Verstorbenen in Höhe von rund 3200 Pfund will PayPal nun wohl verzichten.