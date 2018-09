25.09.2018 Unterföhring. Nach "Schlag den Henssler" am vergangenen Wochenende haben ProSieben und TV-Koch Steffen Henssler entschieden, dass diese Ausgabe die letzte für gewesen sein soll.

„Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen“, so TV-Koch Steffen Henssler zu dem Aus des Formats "Schlag den Henssler. „Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren.“

Für die fast fünf Stunden lange ProSieben-Show interessierten sich lediglich 1,10 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent). In der für den Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil nur bei 7,9 Prozent, so tief wie noch nie. (dpa)