09.04.2018 Region. Pendler brauchen ab Montagmorgen wieder viel Geduld auf den Straßen und Bahnstrecken in Bonn und der Region. Baustellen und Streiks legen den Verkehr vielerorts lahm.

Die Osterferien sind vorbei, und die relative Ruhe auf den Pendlerstrecken in der Region hat damit ebenfalls ein Ende. Am Montagmorgen staut es sich auf der Leverkusener Brücke auf der A1 so, dass Autofahrer in beiden Richtungen jeweils eine Dreiviertelstunde verlieren. Richtung Köln werden zwischen Burscheid und Leverkusener Brücke zehn Kilometer Stau gemeldet, in der Gegenrichtung gibt es ab Hürth rund 20 Kilometer Stau und stockenden Verkehr.

Auf der A555 von Bonn Richtung Köln staut sich der Verkehr aktuell zwischen Rodenkirchen und dem Kreuz Köln-Süd auf drei Kilometer. Richtung Bonn gibt es drei Kilometer Stau zwischen Bornheim und Bonn-Zentrum, dort dauert die Fahrt etwa zehn Minuten länger. Auch auf der A565 Richtung Köln gibt es zwischen Bonn-Auerberg und Beuel Verzögerungen. Auf der A59 von Köln Richtung Bonn müssen Autofahrer rund zehn Minuten mehr einplanen, dort gibt es zwei Kilometer Stau zwischen Köln-Rath und Flughafen.

Auf der bundesweit wichtigen Bahn-Strecke zwischen Köln und Düsseldorf ist seit dem frühen Morgen eine Mammut-Baustelle in Betrieb. Die Fernbahngleise zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Benrath sind für sechs Wochen komplett gesperrt.

Lediglich die S-Bahngleise für den regionalen Verkehr stehen noch zur Verfügung. Auf den Fernverkehr hat die Sperrung große Auswirkungen: So fährt die Hälfte der täglich 160 Fernzüge den Düsseldorfer Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht mehr an.

Der Grund für die Sperrung auf dem Fernbahngleis sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, die bis zum 19. Mai andauern sollen. In dieser Zeit werden rund 43 Kilometer Schienen und 22 Kilometer Kabel ausgetauscht, 36.000 Schwellen und 26.000 Tonnen Schotter ersetzt. Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben 11,5 Millionen Euro. (dpa)

