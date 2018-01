Stauland Nummer eins: Mehr Staus durch Baustellen und Lkw

23.01.2018 Düsseldorf. Mehr Lastwagen, mehr Baustellen, mehr Staus: Nordrhein-Westfalen bleibt das Stauland Nummer eins in Deutschland. Nach ADAC-Angaben von Dienstag stauten sich die Autos im vergangenen Jahr auf knapp 455 000 Kilometern Länge - das sind 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor und so viele wie nie zuvor. Demnach zählte die Polizei auf den 2200 Autobahnkilometern mehr als 250 000 Staus (2016: 218 000), über 143 000 Stunden mussten Autofahrer warten, bis sie weiterfahren konnten (2016: 124 000). Laut ADAC hat die Kfz-Fahrleistung auf Autobahnen in 2017 um etwa 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen, die Zahl der Baustellen ist um 3 Prozent gewachsen. Besonders belastet waren in NRW wieder die A1, A40 und A3.

Zu den Bundesländern mit den meisten Staumeldungen gehören neben NRW (35 Prozent) noch Bayern (18 Prozent) und Baden-Württemberg (11 Prozent). Auf diese drei Bundesländer entfielen insgesamt 64 Prozent aller Staumeldungen. (dpa)