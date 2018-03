Stauende übersehen: Acht Verletzte bei Kollision auf A45

09.03.2018 Hagen. Acht Menschen sind bei einer Kollision auf der Autobahn 45 bei Hagen verletzt worden, eine Frau schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Dortmunder Polizei war ein 20-Jähriger mit seinem Auto am späten Freitagnachmittag in ein Stauende gefahren und krachte gegen das Auto eines 29-Jährigen. Dieser kollidierte anschließend mit dem Wagen eines 28-Jährigen, der in den in den Seitengraben geschleudert wurde.

Die drei Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten vier weitere Insassen. Eine 51 Jahre alte Insassin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (dpa)