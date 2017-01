FarewellObama

11.01.2017 Chicago. Erst Schelte für den Neuen, dann ein Liebessturm für den Alten: Nach seiner emotionalen Abschiedsrede in Chicago verneigen sich Stars auf Twitter vor Barack Obama und seine Frau Michelle.

Unterschiedlicher könnten Donald Trump und Barack Obama kaum sein - das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Während der designierte Präsident Trump sich mit diversen US-Stars zankt, erntet Noch-Präsident Obama nach seiner Abschiedsrede in Chicago Anerkennung.

Miley Cyrus dankte dem Demokraten auf Twitter über ihre Happy Hippie Foundation. "Danke, @POTUS (President of the United States) für Ihre Führung und Ihren Dienst an der Welt. Wir werden Ihren Kampf für Gleichheit für alle fortsetzen."

Talkshow-Legende Larry King bezeichnete Obamas Rede als inspirierend. "Sie haben Ihrer Nation gut gedient, Mr President. Danke @Potus", twitterte der 83-Jährige. Die Journalistin Maria Shriver twitterte in Anlehnung an Obamas Losung "Yes, we can" die Worte "Yes, we did. Yes, we can." Sie sei froh, diesen Mann gewählt zu haben.

Der Rapper und Musikproduzent Sean Diddy Combs schrieb "Gott segne @BarackObama" über ein Bild, das zeigt, wie er den Präsidenten offensichtlich für den Musiksender MTV interviewt. Seine HipHop-Kollegin Ciara twitterte ebenfalls ein Foto von sich mit Obama und bedankte sich. Ausführlicher dankte sie der Flotus (First Lady of the United States). "Ich habe es immer genossen, ein Teil Ihrer Mission zu sein, die Welt zu verbessern", twitterte die Sängerin.

Der Schauspielerin und Tierschützerin Pamela Anderson fehlten offensichtlich die Worte - sie beschränkte sich auf den Retweet des Tweets, den Obama kurz zuvor veröffentlicht hatte: "Danke für alles. Meine letzte Aufforderung ist die gleiche, wie meine erste: Ich bitte Sie, daran zu glauben - nicht an meine Fähigkeit einen Wandel herbeizuführen, sondern an Ihre." (dpa)