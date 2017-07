Hat ebenfalls eine Rolle in dem neuen Sicherheits-Video: Rowan Atkinson (aka Mr. Bean).

Bonn. Sicherheit kann auch lustig sein - zumindest wenn ein soziales Projekt eine Fluglinie und berühmte englische Schauspieler und Persönlichkeiten in einem Sicherheitsvideo vereint.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.07.2017

Das neue Sicherheitsvideo der Fluglinie British Airways gibt es ab dem ersten September diesen Jahres an Bord zu sehen: Mitgewirkt haben zahlreiche berühmte englische Persönlichkeiten aus Film, Theater und Fernsehen, unter anderem der Oscar-nominierte Schauspieler Chiwetel Ejiofor oder Ian McKellen. Noch ein witziger Dreh: Alle werden vom Regisseur (gespielt von Comedian Asim Chaudry) mehr oder weniger höflich korrigiert und angewiesen.

Das Video ist als gemeinsames Projekt der Fluglinie mit dem Projekt Comic Relief. Das Projekt Comic Relief hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Armut in der Welt zu besiegen und sammelt durch Aktionen immer wieder Spenden in Millionen-Höhe. Zusammen mit der britischen Fluglinie ist es das erklärte Ziel, bis 2020 20 Millionen Pfund an Spenden zu sammeln. Zu diesem Zweck wurde das "Flying Start"-Projekt gegründet, für das Reisende der Fluglinie und natürlich auch jeder andere spenden kann.