Stahlträger durchbohren bei Unfall Auto: Zwei Verletzte

27.11.2017 Münster. Stahlträger haben bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 43 bei Münster die Heck- und Frontscheibe eines Wagens durchbohrt. Die drei Insassen hatten nach Polizeiangaben Glück: Der 34 Jahre alte Fahrer trug leichte Verletzungen davon, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. "Das hätte definitiv auch anders ausgehen können", sagte ein Sprecher am Montag.

Der 34-Jährige hatte die Stahlträger am Sonntag auf seinem Anhänger geladen. Sie gerieten ins Rutschen und krachten in sein Auto, als ein 28-Jähriger ungebremst in den Anhänger fuhr. Der 28 Jahre alte Autofahrer war zuvor am Steuer eingenickt. Er wurde bei der Kollision schwer verletzt. Den 34-Jährigen erwartet den Angaben zufolge ein Bußgeld wegen einer Fehlbeladung des Anhängers, sagte der Sprecher. (dpa)