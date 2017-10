Plädoyers im Siegauen-Prozess

Bonn. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind im Prozess um die Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue am Mittwoch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten worden.

Von geenral-anzeiger-bonn.de, 18.10.2017

Im Prozess um die Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue in Bonn hat die Staatsanwältin eine Verurteilung wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren beantragt.

Wie das Landgericht Bonn mitteilte, haben sich die Nebenklagevertreter dem Antrag der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Die Verteidigung legte die Höhe des Strafmaßes in das Ermessen des Gerichts.

Zum Schutz der Opfer haben die Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Erst letzte Woche hat der 26-jährige Freund des Opfers und am Montag dann die Studentin selbst vor Gericht ausgesagt – beide hinter verschlossenen Türen. Das Urteil wird am Donnerstagmittag erwartet.

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen

Eine 23 Jahre alte Frau aus Baden-Württemberg hatte in der Nacht zum 2. April zusammen mit ihrem Freund in der Siegaue gezeltet. Laut Anklage wurde das Paar von dem 31-jährigen Mann mit einer Astsäge überfallen und bedroht, die Frau wurde vergewaltigt. Der Angeklagte ist ein Asylbewerber aus Ghana, der die Tat jedoch bestreitet. Ein psychiatrisches Gutachten stuft ihn als schuldfähig ein. Die Anklage sieht den Mann durch DNA-Spuren überführt.

In der vergangenen Woche hatte eine Kripobeamtin ausgesagt, die junge Frau habe in der Situation geistesgegenwärtig reagiert. Sie ergab sich dem Täter widerstandslos und beschwor ihren Freund beim Verlassen des Zeltes, sein Messer stecken zu lassen und die Polizei zu rufen. (mit Material von dpa)

Weitere Berichterstattung folgt.