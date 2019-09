Verdacht wegen schwerer Körperverletzung

04.09.2019 München. Am 31. Geburtstag von Jerome Boateng werden schwere Vorwürfe gegen den Abwehrspieler von Bayern München öffentlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Am Morgen tanzte Jerome Boateng mit seinen Töchtern Lamia und Soley fröhlich in seinen 31. Geburtstag hinein. Am Nachmittag traf ihn die Realität hart. WDR und Süddeutsche Zeitung veröffentlichten am Dienstag Brisantes: Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen den Bayern-Star wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebenspartnerin.

Oberstaatsanwältin Anne Leiding bestätigte dies dem SID. "Die Staatsanwaltschaft München I hat seit Herbst 2018 ein Verfahren gegen Jerome Boateng wegen gefährlicher Körperverletzung geführt und nach umfangreichen Ermittlungen am 11.02.2019 Anklage zum Amtsgericht München (Geschäftsstelle 833) erhoben", teilte Leiding mit.

Stand sei, "dass das Verfahren noch nicht eröffnet wurde, dass aber die Nebenklage der Geschädigten S. zugelassen wurde". Offensichtlich, so berichten WDR und SZ, hat das Amtsgericht weitere Ermittlungen angeordnet. Boateng und seine frühere Partnerin waren laut SZ zehn Jahre lang ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder.

In einem weiteren Fall ermittelt die Polizei der Staatsanwaltschaft zufolge wegen des Verdachts der Körperverletzung anlässlich eines Vorfalls "von vor zwei Wochen". Ein drittes Verfahren wegen Sachbeschädigung sei "im Hinblick auf das Verfahren bei Gericht vorläufig eingestellt" worden. Die Anwaltskanzlei, die Boateng vertritt, erklärte laut WDR und SZ, es handle sich um einen "privaten Sachverhalt, der im Wesentlichen auf unbewiesenen Behauptungen Dritter beruhe". Aus eben diesem Grund wollte sich auch der FC Bayern auf SID-Anfrage nicht zum Fall äußern: Es handele sich um eine private Angelegenheit. (SID)