Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafe im Kölner Raser-Prozess

Gedenken für eine getötete Fahrradfahrerin am Ort des Geschehens.

22.03.2018 Köln. Im neu aufgelegten Prozess um einen tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Köln fordern Staatsanwalt und Nebenklage Gefängnisstrafen ohne Bewährung. Bei beiden Angeklagten lägen keine besonderen Umstände vor, die eine Strafaussetzung zur Bewährung rechtfertigten, sagte der Staatsanwalt am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Kölner Landgericht.

Eine Bewährungsstrafe für Mitglieder der Raserszene würde ein falsches Signal setzen, nämlich, dass sie sogar bei einem tödlichen Unfall mit Bewährung davonkämen. In der Bevölkerung würde der Eindruck entstehen, dass das Recht dem Unrecht weiche, sagte der Staatsanwalt.

Das Kölner Landgericht hatte die beiden 24 und 25 Jahre alten Angeklagten bereits zu Bewährungsstrafen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Strafaussetzung zur Bewährung moniert und das Urteil teilweise aufgehoben. (dpa)