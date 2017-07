Aufs Meer hinausgespült

Elefanten in Sri Lanka.

24.07.2017 Trincomalee. Die Marine Sri Lankas hat zwei Elefanten aus dem Indischen Ozean gerettet. Die Tiere waren aufs offene Meer hinausgespült worden.

Die Marine Sri Lankas hat zwei Elefanten aus dem Indischen Ozean gerettet. Die Elefanten waren am Sonntag nahe der Stadt Trincomalee im Osten des Landes aufs offene Meer hinausgespült worden, wie die Marine mitteilte - wie genau es dazu kam, war unklar. Die Tiere waren fast komplett unter Wasser, als ein Patrouillenboot sie entdeckte.

Die Matrosen fingen die wilden Elefanten mit Seilen ein und zogen sie mit ihren Booten in flacheres Wasser, wie ein von der Marine veröffentlichtes Video zeigte. Von dort liefen die Tiere eigenständig zurück an Land in Richtung Dschungel.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Sri Lankas Marine acht Kilometer vor der Nordküste des südasiatischen Inselstaats einen Elefanten gerettet.

