Königliches Jobgesuch

London. Einmal den britischen Royals ganz nah sein? Das soziale Netzwerk LinkedIn macht es möglich. Zumindest wurde dort die Stelle des Pressesprechers für William, Kate und Harry angeboten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2018

Einmal Prinz zo... Nein. Falsch. Einmal Pressesprecher der Royals zu sein, das scheint in Großbritannien gerade besonders en Vogue. Zumindest war die Ausschreibung als Sprecher für Prinz William, seine Frau Kate und seinen Bruder Prinz Harry im vergangenen Jahr die am meisten angesehene Jobanzeige im sozialen Netzwerk LinkedIn in Großbritannien. Und das, obwohl es doch andere, teilweise kuriose Jobangebote wie professionelle Schokoladen- und Bierprobierer gab.

Arbeitgebern gab das soziale Netzwerk indes noch einen Rat mit auf den Weg: „Die Liste zeigt die Wichtigkeit einer den Blick fangenden Job-Bezeichnung“, schrieb Darain Faraz von LinkedIn. Dass das stimmt, zeigt ein Job, der mit „Schlimmster Job aller Zeiten für nach dem Uni-Abschluss - mach Dir keine Mühe“ überschrieben war. Die Ausschreibung für eine Einstiegsposition als Verkaufs- und Eventmanager kam auf Rang sieben der Top-Ten-Liste - und dürfte deshalb durchaus genügend Bewerber bekommen haben.

In Deutschland gibt es bislang keine Auswertung der meistangesehensten Jobs. Zu den beliebtesten Arbeitgebern gehört laut LinkedIn Zalando.

(Mit Material der dpa)