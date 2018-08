Besuch in Südafrika

Die britische Premierministerin Theresa May (2.v.r) bei ihrer Tanzeinlage in Südafrika.

28.08.2018 Kapstadt. So gut wie Nelson Mandela tanzt kein Politiker. Dies musste auch die britische Premierministerin erfahren.

Ein Tänzchen der britischen Premierministerin Theresa May mit Schülern in Südafrika hat im Netz für spöttische Vergleiche gesorgt. May tanze wie ein Roboter, ein "Maybot", schrieb ein User am Dienstag auf Twitter. "Wie Mick Jagger nach einem Schlaganfall", kommentierte eine Nutzerin das vom Sender Sky News geteilte Video.

Die Regierungschefin hatte am ersten Tag ihrer Afrika-Reise eine Grundschule in Südafrika besucht. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie May lächelnd mit den Schülern tanzt. Die ungewohnten Tanzschritte bereiteten ihr aber sichtlich Probleme.

Tanzeinlagen in der Öffentlichkeit sind für Politiker ein Risiko. Nicht alle grooven so cool wie der frühere US-Präsident Barack Obama bei seiner letzten Afrika-Reise. Nur Nelson Mandela habe besser getanzt, sagte damals Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa. (dpa)