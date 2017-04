Sportwagen fährt in Gegenverkehr und fängt Feuer

08.04.2017 Mülheim an der Ruhr. In Mülheim-Heißen ist ein Sportwagen in den Gegenverkehr geraten und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer habe sich am Freitagabend aus dem Auto befreien können und sei anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Warum der Fahrer von der Straße abkam und in den Gegenverkehr fuhr, war zunächst unklar. Das Feuer sei wahrscheinlich ausgebrochen, nachdem das Auto einen Baum gestreift hatte, der den Tank des Sportwagens aufriss. Die Unfallstelle auf dem Frohnhauser Weg musste während der Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden.