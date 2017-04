01.04.2017 Los Angeles. Läuft da was? Seit Wochen tratscht die US-Presse über eine angebliche Romanze zwischen den beiden Stars. Jetzt schwärmte der Baseballer öffentlich von seiner Neuen.

Die US-Klatschpresse berichtet schon seit Wochen über eine angebliche Romanze zwischen US-Sängerin Jennifer Lopez (47) und dem früheren Baseball-Star Alex Rodriguez (41).

Jetzt macht es der Sportler im US-Fernsehen offiziell: Es sei doch "offensichtlich", sagte Rodriguez am Freitag in der Sendung "The View" auf die Frage, ob sie miteinander ausgehen würden. "Wir haben eine großartige Zeit zusammen." Der Sportler mit dem Spitznamen "A-Rod" schwärmte von Lopez, sie sei ein "erstaunliches Mädchen", sehr klug und zudem eine tolle Mutter.

Lopez hat aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony neunjährige Zwillinge. Rodriguez ist Vater von zwei Töchtern, 2008 wurde seine Ehe mit Cynthia Scurtis geschieden. Der Sportler war zeitweise mit den Schauspielerinnen Cameron Diaz und Kate Hudson liiert. (dpa)