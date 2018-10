20.000 Sachschaden nach Kollision

Eine Spinne lenkte einen Autofahrer in Schopfloch ab.

Schopfloch. Von einer Spinne abgelenkt, hat ein 27-jähriger Autofahrer im baden-württembergischen Schopfloch einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Kurz nach 12 Uhr fuhr der 27-Jährige am Sonntag in seinem VW-Jetta auf der Dornstetter Straße in Richtung Freudenstadt. Vor seinen Augen seilte sich plötzlich eine Spinne ab.

Beim Versuch, die Spinne zu beseitigen, kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW-Bus zusammen, den er nicht kommen sah.

Bei der Kollision verletzte sich ein Mitfahrer im VW Bus leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.