Spezialfirma birgt tonnenschweren Autokran in Duisburg

24.08.2017 Duisburg. Eine Spezialfirma hat am Donnerstag den am Vortag in Duisburg umgekippten Autokran geborgen. Der 40 Meter hohe und 90 Tonnen schwere Kran war aus noch ungeklärter Ursache an einer Kanalbaustelle beim Anheben einer Tunnelbaumaschine umgekippt. Verletzt wurde niemand. Um den Autokran zu bergen, musste zunächst der Ausleger vom Kranwagen getrennt werden, wie die Duisburger Wirtschaftsbetriebe mitteilten. Der Kranwagen wurde anschließend abgeschleppt. Zwei Kranfahrzeuge hoben den 40 Meter langen Ausleger dann auf einen Schwertransporter. Die Straße konnte erst am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Bauarbeiten sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.