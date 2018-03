Spezialeinheiten nehmen international gesuchten Belgier fest

23.03.2018 Neuss. Spezialeinheiten der Polizei haben am frühen Freitagmorgen in Neuss einen international gesuchten Belgier festgenommen. Nach dem Mann wurde wegen versuchten Totschlags mit internationalem Haftbefehl gefahndet, teilte die Polizei mit. Der 42-Jährige soll 2012 auf einen Polizisten geschossen und diesen verletzt haben. Der Mann befand sich in einem Mehrfamilienhaus in Neuss und ließ sich widerstandslos festnehmen.