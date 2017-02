IKEA-Katalog für ultraorthodoxe Juden

Ultraorthodoxe Juden beten auf einer Straße in Jerusalem.

Frankfurt a.M./Jerusalem. Die ultraorthodoxe Glaubensgemeinde der Juden in Israel legt großen Wert auf die Trennung der Geschlechter. Auch in den Medien wird oft auf die Darstellung von Frauen verzichtet. Jetzt hat IKEA seinen Katalog den Vorstellungen der Gemeinschaft angepasst und einen Katalog speziell für ultraorthodoxe Juden heraus gebracht.

16.02.2017

Wie die "Jerusalem Post" in ihrer Online-Ausgabe mitteilt, soll es zukünftig einen IKEA-Katalog ohne Frauen geben. Damit will IKEA den Bedürfnissen der ultraorthodoxen Juden in Israel entgegen kommen, die bereits seit Jahren Bilder von Frauen aus ihren Zeitschriften und ihren Medien im Allgemeinen verbannen. Auch innerhalb der Gemeinde ist es Frauen verboten zu tanzen oder zu singen und die Trennung nach Geschlechtern wird streng eingehalten.

Der neue IKEA-Katalog beinhaltet neben der Abwesenheit weiblicher Körper auch Bücherregale mit Ausgaben der Bibel und der Tamud gefüllt, sowie Abbildungen von Familien der ultraorthodoxen Gemeinde in alltäglichen Szenarien. Jedoch werden lediglich die Väter und Söhne dargestellt.

IKEA gehe damit bewusst auf die Kunden ein, die beim Durchsehen des Kataloges so die Produkte genießen könnten, ohne dass die Darstellungsweise ihrem Lebensstil widerspräche. (ga)