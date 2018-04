Sperrung von A40 und A59 in Duisburg nach Fund von Bombe

16.04.2018 Duisburg. Teilstücke der Autobahnen 40 und 59 in Duisburg werden am Montagabend ab 19 Uhr wegen der Entschärfung eines Bombenblindgängers für mehr als eine Stunde lang gesperrt. Betroffen ist auch die Schifffahrt auf der Ruhr und ein Teil der Gastronomiebetriebe im Innenhafen. Die Entschärfung ist gegen 20 Uhr geplant.

Auf der A40 ist der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Häfen gesperrt. Auf der A59 ist die Straße zwischen Autobahnkreuz Ruhrort und Anschlussstelle Duisburg-Zentrum betroffen. Die 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe war bereits am 22. Februar bei Bauarbeiten am Ruhrdeich gefunden worden, konnte bislang aber nicht geborgen werden. In der Evakuierungszone wohnt niemand. In einer weiteren Sicherheitszone müssen fast 2800 Bewohner in den Häusern bleiben, wie die Stadt Duisburg mitteilte. (dpa)