23.11.2017 Wie großzügig sind die Menschen in Deutschland? Erste Erkenntnisse über das Spendenverhalten in diesem Jahr will der Deutsche Spendenrat an diesem Donnerstag in Berlin vorlegen.

Mit Blick auf die übliche Spenden-Hochphase am Jahresende soll es auch um Prognosen für 2017 insgesamt gehen. Der Spendenrat ist ein Dachverband von 65 spendensammelnden Organisationen, darunter zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz und die Aktion Deutschland hilft.

In den vergangenen Jahren beobachtete der Spendenrat in seiner "Bilanz des Helfens" einen Anstieg des Spendenvolumens in Deutschland. Die Bilanz basiert auf Befragungen von Privatleuten und Hochrechnungen.

Nach einem Rekord 2015 mit 5,5 Milliarden Euro waren die Zahlen 2016 aber wieder etwas zurückgegangen - auf rund 5,3 Milliarden Euro für gute Zwecke. Stark in den Medien präsente Ereignisse wie die Flüchtlingskrise und das Erdbeben in Nepal galten als Ursache für die hohe Spendenbereitschaft vor zwei Jahren. (dpa)