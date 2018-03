Speiseplan für "Astro-Alex": Spätzle und Maultaschen auf ISS

19.03.2018 Köln. Rund elf Wochen vor dem geplanten Start der "Horizons"-Mission des deutschen Astronauten Alexander Gerst steht der Speiseplan bereits fest. Neben 16 verschiedenen Standardmenüs, die den sechs Crew-Mitgliedern an Bord der Raumstation ISS zur Verfügung stehen, erhält Gerst, der für einige Monate Kommandant der Raumstation wird, noch zusätzlich sechs ausgewählte Gerichte wie Käsespätzle, Maultaschen oder Hühnerrahm-Geschnetzeltes. Die Dosen mit diesem "Bonus Food" werden schon einige Wochen vor "Astro-Alex" ins All gebracht, wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die Lufthansa-Catering-Tochter LSG Group am Montag in Köln mitteilten.

Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung sei aus medizinischer Sicht sehr wichtig - und es habe auch einen sozialen Aspekt, wenn der erste deutsche Kommandant ab und zu alle zum Essen einlade, sagte Raumfahrtmediziner Guillaume Weerts. Der 41-jährige ESA-Astronaut soll am 6. Juni zusammen mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Austronautin Serena Auñón-Chancellor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Der Geophysiker war bereits von Mai bis November 2014 auf der ISS. Bei der neuen Mission "Horizons" sind zahlreiche wissenschaftliche Experimente geplant. (dpa)