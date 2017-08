Gefährlicher Fund am Strand

06.08.2017 Wedel. In Wedel fand eine Spaziergängerin einen vermeintlichen Bernstein und steckte ihn ein. In Wirklichkeit handelte es sich bei dem Klumpen jedoch um Phosphor, der sich in ihrer Jacke selbst entzündete.

Eine Verwechslung wurde einer Spaziergängerin in Wedel beinahe zum Verhängnis. Die 41-Jährige fand bei einem Strandspaziergang einen Stein, den sie für einen Bernstein hielt und einsteckte. Bei dem Fund handelte es sich jedoch um weißen Phosphor. Eine Chemikalie die im Zweiten Weltkrieg in Brandbomben verwendet wurde und so oft an Stränden angespült wird.

Der Phosphor trocknete in der Jackentasche und entzündete sich. Er verbrannte die Jacke, die Frau blieb jedoch zum Glück unverletzt. Nach ihrem Bericht bei der Polizeidirektion Bad Segeberg wurde der Strandabschnitt nach weiteren Phosphorbrocken abgesucht, allerdings ohne Ergebnis.

Phosphor entzündet sich selbst und verbrennt mit bis zu 1300 Grad. Da es nicht mit Wasser zu löschen ist, ist es besonders gefährlich. Die Verbrennungen sind zudem weitaus schlimmer als normale Brandverletzungen und können in der Regel nur durch Hauttransplantationen in Spezialkliniken behandelt werden. (general-anzeiger-bonn.de)