17.09.2017 Düsseldorf. Eine Spaziergängerin hat am Samstag eine männliche Leiche in einem Gebüsch in Düsseldorf entdeckt. Der Mann sei vermutlich bereits seit längerer Zeit tot, teilte die Polizei Düsseldorf am Sonntag mit. Von einem Fremdverschulden sei bislang nicht auszugehen. Die Identität des Toten war zunächst unklar.