Spargelzeit in NRW beginnt: Erste Stangen zu kaufen

11.04.2018 Lünen. Liebhaber des Edelgemüses dürfen sich freuen: In Nordrhein-Westfalen hat die Spargelsaison begonnen. Die Ernte starte nun in ganz NRW, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer am Mittwoch. Verbraucher können den frisch geernteten Spargel demnach sofort kaufen. Etwa 70 Prozent der landesweiten Ernte werde direkt an Verkaufsständen oder ab Hof vertrieben.

"Dank des kalten Winters erwarten wir für diese Saison eine gute Ernte", sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) in Lünen. Auf dem Hof Schulze Wethmar eröffnete die Ministerin am Mittwoch offiziell die Saison.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer setzen die Spargelbauern in NRW zur Erleichterung der Ernteplanung zunehmend auf Hightech. Durch ein Netzwerk aus Sensoren kann die Bodentemperatur in vielen Anbaugebieten präzise bestimmt und über die sogenannte Spargel-App auf dem Smartphone abgerufen werden. Die Bodentemperatur dient den Bauern als Hinweis, wann der Spargel wächst und dann geerntet werden kann.

In NRW werden jährlich etwa 18 500 Tonnen des Edelgemüses gestochen - größer ist die Ernte nur in Niedersachsen und Brandenburg. (dpa)