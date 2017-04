Spargelsaison in NRW offiziell eröffnet

06.04.2017 Uedem. Zwei Wochen vor Ostern hat die Spargelzeit in Nordrhein-Westfalen begonnen. Mit dem Besuch eines Hofes am Niederrhein läutete Spargelkönigin Pauline I. die Saison offiziell ein. Mit 4310 Hektar Anbaufläche lag Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr hinter Niedersachsen und Brandenburg auf Platz drei der Spargelgebiete in Deutschland. Laut NRW-Landwirtschaftministerium werden jährlich etwa 17 500 Tonnen Spargel im Land geerntet - das entspricht rund 20 Prozent des deutschen Ertrags. Die Saison endet traditionell am 24. Juni, dem sogenannten "Spargelsilvester".