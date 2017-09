Kollegen nehmen Abschied

Grüße in den Hundehimmel: Während der 10. jährlichen Trauerfeier für Polizeihunde in Palm Harbour wird der gestorbenen Vierbeiner gedacht.

Conneticut. Zehn Jahre lang hatte Hunter als Polizeihund gedient. Nun stellten die Ärzte eine schwere Erkrankung fest: Hunter hat Leberkrebs. Auf seinem letzten Weg standen die Kollegen Spalier.

Von Anja Wollschlaeger, 05.09.2017

Es war ein schwerer Gang für einen Polizisten - nun erntet er Sympathiebekundungen aus dem Netz. Als Officer Michael D'Arresta am Samstagabend mit seinem Hund "Hunter" auf dem Arm zum Tierarzt geht, weinte er. Das Foto verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken. Mehr als 7.000 Menschen drückten dem Hundeführer ihre Anteilnahme aus.

Wie es in dem Facebook-Post der Polizeistation heißt, hatte ein Tierarzt erst vor kurzem eine aggressive Form von Lungenkrebs bei dem Deutschen Schäferhund festgestellt. Daraufhin hatten sie seinem Herrchen geraten, das Tier einschläfern zu lassen. Laut einem Bericht des US-Fernsehsenders Fox61 fand der Hund in seiner Dienstzeit hunderte vermisste Kinder und Erwachsene und stellte unzählige Verdächtige.

Das Online-Magazin Inside Edition berichtet, der Hund habe 2015 eine Demenzpatientin in einem Fluss ausfindig gemacht, im vergangenen Jahr fand er einen ohnmächtigen Mann in einem schwer zu erreichenden Waldstück. Noch im Juni hatte er Beweismittel in einem Drogen-Fall aufgespürt.

Am Samstagabend nahmen dann die Beamten des Middleton Police-Department Abschied von "K9 Hunter", dem Polizeihund, der zehn Jahre lang auf der Wache gedient hatte. Ein Foto auf Facebook zeigt, wie die uniformierten Kollegen in der idyllischen Stadt Spalier stehen. Sie stehen Officer Michael D'Aresta bei, als er seinen sterbenskranken Hund im Arm zum Tierarzt trägt.

Seine Einheit verabschiedet sich auf Facebook mit den Worten "Such a dedicated K-9 team. It will never be the same." - "Dieses Team schien wie füreinander bestimmt zu sein. Es wird nie wieder so sein, wie es war."