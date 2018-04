Spürhund "Bruno" schlägt an: Drei Kilo Rauschgift gefunden

11.04.2018 Bielefeld. Dank der guten Nase eines Rauschgifthundes haben Fahnder in der Nähe von Beckum über drei Kilo Rauschgift im mutmaßlichen Schwarzmarktwert von 160 000 Euro beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt Bielefeld am Mittwoch mitteilte, schlug der Spürhund "Bruno" am Montag bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf einem Autobahnparkplatz an der A2 an. Der Fahrer des Wagens mit niederländischem Kennzeichen verneinte die Frage der Beamten nach Drogen. Mit einem Brecheisen konnten die Beamten aber eine doppelte Rückwand im Kofferraum entfernen und die versteckten drei Päckchen mit bräunlichem Pulver sicherstellen - vermutlich Heroin. Gegen den Fahrer wurde Haftbefehl erlassen.