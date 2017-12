Bericht des Bundesumweltamtes

Dessau-Roßlau/Bonn. Böller und Raketen belasten die Luft in den Städten und Gemeinden weit mehr als der tägliche Autoverkehr. Das meldete das Bundesumweltamt in seinem jüngsten Bericht. Verbote gibt es deswegen jedoch nicht - auch nicht in Bonn.

Von Dierk Himstedt, 28.12.2017

Feinstaub ist aktuell in aller Munde: Nach drohenden Fahrverboten in den Ballungsräumen und Dieselskandalen bei deutschen Autoherstellern meldet das Bundesumweltamt (UBA), dass aufgrund der Vielzahl der gezündeten Böller und Raketen zum Jahreswechsel die Feinstaubwerte in den Städten und Gemeinden in die Höhe schnellen werden: Rund 5000 Tonnen des gesundheitsschädlichen Feinstaubs werden in der Silvesternacht entstehen. Das entspreche etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr frei gesetzten Feinstaubmenge, so der UBA-Bericht.

An Silvester ist die Luftbelastung somit häufig vor allem in Städten so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. Winzige Feinstaubpartikel können die Atemwege reizen und auf Dauer die Lungenfunktion stören - besonders gefährlich für Asthmatiker. Im letzten Jahr lagen die Werte laut dem rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt nach der Silvesternacht besonders in der Stadt Ludwigshafen sehr hoch. Hier wurden an drei Messorten im Tagesmittel Höchstwerte von über 75 Mikrogramm pro Kubikmeter ermittelt. An einer Messstation in München lag ein Wert sogar bei einem Tagesmittel von rekordverdächtigen 564 Mikrogramm. Zum Vergleich: Der Grenzwert liegt im gesamten Bundesgebiet bei 50 Mikrogramm.

Verbote von privaten Feuerwerken in den Städten und Gemeinden im Bundesgebiet sind jedoch trotz der abermals drohenden Feinstaub-Grenzwertüberschreitungen in der kommenden Silvesternacht bisher nicht bekannt. Zum Hintergrund: Der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter darf in einer Stadt/Gemeinde bis zu 35 Mal überschritten werden.

In Bonn waren die Werte am 1. Januar 2016 mit einem Tagesmittel von 45,7 Mikrogramm (Angaben des Landesumweltamtes) knapp unter dem Grenzwert. Für den 1. Januar 2017 gebe es keinen gemessenen Wert. Im übrigen sei die Feinstaubbelastung auch abhängig von der Wetterlage, so die Aussage der Unteren Umweltbehörde der Stadt Bonn. "Bei kalter Witterung, verbunden mit geringem Luftaustausch - also einer sogenannten Inversionswetterlage - ist die Belastung durch Feinstaub am Neujahrstag regelmäßig übermäßig hoch", so ein Vertreter der Unteren Umweltbehörde. Dies sei aber nicht nur nach der Silvesterknallerei so, sondern auch bei Veranstaltungen wie "Rhein in Flammen", so die Behörde weiter. Auch dort wird ein großes Feuerwerk abgebrannt. (Mit Material von dpa)