Schönheitspreis in Rust vergeben

Soraya Kohlmann (Miss Sachsen) (l) bekommt im Europa-Park in Rust von ihrer Vorgängerin Lena Bröder die Krone zur Miss Germany aufgesetzt.

19.02.2017 Rust. Die 18-jährige Leipzigerin Soraya Kohlmann wird neue „Miss Germany“. Die Bonnerin Sarah Elzanowski schaffte es nicht auf das Treppchen.

Die Schülerin Soraya Kohlmann aus Leipzig ist die neue „Miss Germany“. Die 18-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 20 Konkurrentinnen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren durch. „Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen“, sagte sie nach der Wahl der Deutschen Presse-Agentur: „Ich freue mich, Deutschland mit Offenheit und Herzlichkeit repräsentieren zu dürfen.“

Die junge Frau mit blonden Haaren und grünblauen Augen erhielt für ihren Sieg neben der Krone unter anderem für ein Jahr einen Kompaktwagen sowie Schmuck, Reisen und Kleider. Kohlmann war im vergangenen November „Miss Sachsen“ und zuvor „Miss Leipzig“ geworden. Sie hatte sich so für die deutschlandweite Wahl qualifiziert. Ihre Amtszeit als „Miss Germany“ beträgt ein Jahr.

Die 21 „Miss Germany“-Finalistinnen hatten sich im Abendkleid sowie im Badeanzug präsentiert. Vize-Königin wurde die Schülerin Aleksandra Rogovic (18) aus Isernhagen in Niedersachsen, Drittplatzierte die 21 Jahre alte Studentin Sarah Strauß aus Bremen. Die Bonnerin Sarah Elzanowski schaffte es nicht unter die Top Drei.

Gewählt wurde „Miss Germany“ von einer Jury. Ihr gehörten unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Schönheitschirurg Werner Mang, Schauspieler Jo Weil („Verbotene Liebe“) und Fernsehanwalt Ingo Lenßen an. Zu den deutschlandweit 150 Vorentscheiden hatten sich nach Angaben der Organisatoren 5155 Frauen beworben.

„Miss Germany“ ist laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Er ist in diesem Jahr 90 Jahre alt, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich.