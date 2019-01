08.01.2019 London. Die Familie der britischen Sängerin hat sich erneut vergrößert - und ist jetzt rein zahlenmäßig noch stärker männlich dominiert.

Die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor (39, "Take Me Home") ist zum fünften Mal Mutter eines Sohnes geworden. Das teilte sie am Montag auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit und postete dazu ein Foto des Babys auf dem Arm ihres Mannes.

"Er ist da! Mickey Jones wurde heute mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm geboren und er ist wunderschön", schrieb die stolze Mutter. Sie und ihr Ehemann, der "The Feeling"-Bassist Richard Jones, haben bereits vier Söhne. (dpa)