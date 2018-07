Panne bei Sony Pictures

Bonn. Statt eines Trailers veröffentlichte Sony Pictures den kompletten Film "Khali the Killer" auf seinem YouTube-Kanal. Internetnutzer haben den Fehler auf Screenshots festgehalten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.07.2018

Einige YouTube-Nutzer staunten nicht schlecht, als Sony Pictures statt des geplanten Trailers einen kompletten Film hochgeladen hatte. Unter dem Titel "Khali The Killer: Official Red Band Trailer Now on DVD & Digital" konnte man sich den knapp anderthalbstündigen Film "Khali the Killer - Leben und Sterben in East L.A." ansehen. Dabei kündigte der Titel des Trailers lediglich den DVD-Release des Krimi-Dramas aus den USA an.

Inzwischen ist das Video wieder entfernt worden. Doch bis dahin hatten genug Nutzer die Gelegenheit Screenshots von der Panne zu machen. Einige ließen es sich auch nicht nehmen andere YouTube-Abonnennten scherzhaft davor zu warnen, sich den Trailer anzuschauen, da dieser doch die ganze Handlung verrate.

In Deutschland ist der Film bereits im November 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen. Der Film handelt von einem Mann namens Khali, der als Auftragskiller im Osten von LA arbeitet. Um ein filmisches Meisterwerk handelt es sich bei dem Streifen wohl eher nicht. In der Filmdatenbank IMDb hat der Film gerade einmal 3,5 von zehn Sternen erhalten.