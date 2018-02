Sonnig-kaltes Wetter lockt viele Skifahrer ins Sauerland

18.02.2018 Winterberg. Viele Wintersportler haben am Sonntag erneut das trocken-kalte Wetter zum Skifahren im Sauerland genutzt. "Wir haben Sonne und gute Schneebedingungen und viele Gäste sowohl aus NRW, als auch aus dem benachbarten Ausland", sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, Susanne Schulten, auf Anfrage. Teilweise bildeten sich Staus und Warteschlangen. Es sei aber nicht das Spitzenwochenende dieses Winters gewesen.

Rund 100 Lifte waren in Betrieb, 80 Kilometer Abfahrtspisten und mehr als 300 Kilometer Loipen standen Skifahrern zur Verfügung. Bereits am Samstag waren die Skigebiete rund um den Kahlen Asten gut besucht. Während in Belgien die Ferien endeten und viele Urlauber wieder abreisten, seien am Sonntag neue Gäste aus den Niederlanden gekommen, so Schulten. Wenn sich Wetter und Winterverhältnisse so hielten, würden in der kommenden Woche noch mehr Wintersportler aus dem Nachbarland erwartet. "Solange es nachts friert und tagsüber sonnig ist, bleiben wir schneesicher." (dpa)