Wirkstoff Oxybenzon

29.04.2019 Kailua-Kona. Was den Menschen schützt, wird zu einer Gefahr für Korallen. Behörden auf Hawaii haben in einem Testgebiet einen für die Nesseltiere gefährlichen Wert an Oxybenzon festgestellt. Der Wirkstoff ist in Sonnenschutzcremes.

Sonnenschutzcremes werden zu einer Gefahr für Korallen. Die Behörden auf Hawaii haben bei einer Untersuchung eine hohe Konzentration des Wirkstoffs Oxybenzon festgestellt, wie die Zeitung „West Hawaii Today“ am Sonntag (Ortszeit) berichtete. In einem der fünf Testgebiete im Westen von Big Island habe die Konzentration den von der US-Umweltbehörde als gefährlich für Korallen angesehenen Wert um das 262-fache überstiegen.

„Die Probe war die höchste, die je auf der Welt gemessen wurde“, sagte der Chef des Haereticus Environmental Laboratory, Craig Downs. Sie sei bei regem Strandbetrieb genommen worden. Oxybenzon schädige die Gesundheit von Korallen ebenso wie Erosion und Gülle.

Das Parlament von Hawaii hat den Verkauf von Sonnenschutzcremes verboten, die Oxybenzon und Octinoxat enthalten, um die Korallenriffe zu schützen. Das Verbot tritt ab 2021 in Kraft.

Lindsey Kramer von der Organisation Eyes of The Reef betonte aber, die größere Gefahr für die Korallen sei der Klimawandel. Steigende Ozeantemperaturen führten zur Korallenbleiche, die schon vor Jahren zum massenhaften Absterben der Korallen vor Hawaii geführt habe. (ap)