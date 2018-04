Sonne und 25 Grad locken Sommerfreunde ins Freie

07.04.2018 Düsseldorf/Siegen. Endlich ein richtiger Frühling - oder ist das sogar schon der Sommer? Bis auf 25 Grad sollen die Temperaturen am Wochenende in Nordrhein-Westfalen steigen. Kaum jemanden hält es da noch im Haus.

Volle Stühle vor den Cafés, gemütliche Picknicks im Park: Das erste vorsommerliche Wochenende des Jahres zieht die Sonnenhungrigen in Nordrhein-Westfalen ins Freie. Auf 21 bis 24 Grad stiegen die Temperaturen am Samstag. Der leichte Südostwind sorgte laut Deutschem Wetterdienst vor allem auf einer Linie von Dortmund über Werl bis Paderborn für hohe Temperaturen.

Auf der Düsseldorfer Prachtmeile Kö war in den Cafés kaum noch ein Platz im Freien zu bekommen. "Darauf haben wir seit Wochen gewartet", sagte ein Kellner in einem italienischen Café. Auf den Wiesen am Rhein breiteten Familien ihre Picknickdecken aus. "Die Menschen sind bei dem schönen Wetter viel freundlicher", sagte ein Frau auf dem Wochenmarkt. In Siegen waren viele Menschen in T-Shirts und kurzen Hosen in der Fußgängerzone unterwegs.

Am Sonntag soll es sogar noch wärmer werden - allerdings nicht überall in NRW. "Am Sonntag erwarten wir bis zu 25 Grad", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Die können laut DWD vor allem im Sauerland und in Ostwestfalen-Lippe erreicht werden. "Im Westen von NRW halten sich dagegen dichte Wolken. Da kommt die Sonne dann nur so milchig durch. Das sieht dann etwas diesig aus." (dpa)