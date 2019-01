Vereidigung von Gavin Newsom

Sacramento. Für frischen Wind hat der zweijährige Dutch bei der Amtseinführung des neugewählten Gouverneurs Gavin Newsom gesorgt. Als alle Augen auf seinen Vater gerichtet waren, stürmte der Junge die Bühne.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2019

Bei der Amtseinführung des neugewählten kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom hat dessen zweijähriger Sohn Dutch für eine reizvolle Showeinlage gesorgt. Während sein Papa in Sacramento seine Visionen für den Bundestaat vorstellte, stürmte der junge Filius mit Schnuller im Mund die Bühne und lief seinem Vater entgegen.

Der reagierte cool, nahm seinen Jungen auf den Arm und gab ihm einen Kuss, sehr zur Freude des jubelnden Publikums. Die Aktion sei "genauso wie geplant", sagte der 51-jährige Politiker der Demokraten.

California Gov. Gavin Newsom’s 2-year-old son stole the show when he decided to crash his dad’s inaugural address, blanket and binky in tow. pic.twitter.com/0S4FwlLdhy