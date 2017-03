Sohn sticht im Streit auf Vater ein: Lebensgefahr

18.03.2017 Mülheim/Ruhr. Nach lebensgefährlichen Messerstichen auf einen 43-Jährigen hat die Polizei in Mülheim dessen 22-jährigen Sohn festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag berichteten, hatte es am Freitagabend einen Streit zwischen den beiden gegeben, bei dem der Sohn auf den Vater eingestochen haben soll. Der lebensgefährlich Verletzte schaffte es noch auf die Straße, wo er zusammenbrach und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Er ist nach Angaben der Ermittler weiter in Lebensgefahr.

Der tatverdächtige Sohn habe sich noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen lassen. Auch er habe Verletzungen an den Beinen gehabt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Der 22-Jährige sollte am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)