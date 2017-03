Optimierung für soziale Medien

San Francisco. Selber Facebook Beiträge zu verfassen könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Bindu Reddy, ehemalige Google-Mitarbeiterin, präsentiert ihr neues Produkt - den Social Media Roboter Pi.

Von Nathalie Dreschke, 24.03.2017

"Hi ich bin Pi - dein intelligenter Social Media Assistent. Ich lerne so zu posten wie du und ich bin hier um dir zu helfen". So stellt sich das Programm, als kleiner Roboter dargestellt, selbst auf seiner Website vor.

Bindu Reddy, ehemalige Product Managerin von Google, kündigte ihren Job beim Onlinegiganten, um den Assistenten Pi (Postintelligence) auf den Markt zu bringen. Das Produkt verspricht bessere Posts in den sozialen Medien und eine stiegende Zahl an Followern. Das Einzige was man dafür tun muss, ist sich anzumelden und seine Social Media Accounts mit Pi zu verbinden.

Der Assistent analysiert den Nutzer und seine Follower. Daraufhin berechnet er, welche geteilten Inhalte am meisten Zuspruch finden könnten. Nach kurzer Zeit empfiehlt Pi nicht nur Inhalte, sondern auch zu welcher Zeit der Post die größte Reichweite hat. Sollte man selbst kein Thema zum teilen haben, durchforstet Pi das Netz nach populären und beliebten Themen. Diese werden dann für einen weitreichenden Beitrag vorgeschlagen. Das Programm analysiert außerdem die bestehenden Follower und bietet dem Nutzer neue, potentielle Anhänger zur Auswahl an, von denen er profitieren könnte.

In einem Interview mit der Nachrichtenseite Business Insider sagte Reddy: "Für normale Menschen sind die sozialen Netzwerke oft etwas schwer zu verstehen, aber wer dort nicht aktiv ist wird belächelt. Pi arbeitet daran, ein grundlegendes Problem von Social Media Nutzern zu lösen: Was möchtest du deinen Freunden mitteilen? Alles was Pi tut können Menschen auch einfach machen, aber Pi hilft ihnen schneller und weiter zu gehen."