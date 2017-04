Die zehn skurrilsten Aprilscherze 2017

Auch das Bonner Presseamt hatte in diesem Jahr einen Aprilscherz parat und verkündete per Mitteilung bereits am Freitagabend, dass die Stadt die Ampelschaltungen im gesamten Stadtgebiet verbessern wolle. Und zwar mit Hilfe modernster Detektionstechnik. Bei Fußgängertastern an den Ampeln könne damit festgestellt werden, wie viele Fußgänger auf "grün" warten. Fußgängersignale sollten zukünftig ausschließlich nur noch dann "grün" werden, wenn mindestens zwei oder mehr Fußgänger an der Ampel warten. Das Tiefbauamt rufe bereits jetzt dazu auf, sich zu kleinen Gruppen zusammenzuschließen, um schneller die Straße queren zu können. Eine weitere technische Verbesserung betreffe die Induktionsschleifen in den Straßen. Diese seien neuerdings im Stande, zuverlässig das Gewicht der Fahrzeuge zu ermitteln. Werden Pkw gewogen, lasse dies Rückschlüsse auf die Zahl der Personen im Fahrzeug zu: Autos mit größerer Personenzahl würden künftig an Ampeln bevorzugt behandelt, erhielten also früher und länger "grün". Die Umrüstungen sollten bis zum 1. April kommenden Jahres abgeschlossen sein.